Everton stelt onderzoek in na vechtpartij Jordan Pickford

Pickford was op bezoek in Sunderland, zijn geboortestad waar hij zijn carrière begon. Op beelden van omstanders is te zien dat de keeper van Everton én Engeland het aan de stok krijgt met omstanders, naar verluidt fans van Newcastle United. Pickford deelt enkele rake klappen uit en wordt door vrienden tot kalmte gemaand. Naar de aanleiding is het nog gissen. Engelse tabloids meldden dat Pickford zou zijn ontploft, nadat zijn vrouw Megan was uitgescholden.



Everton kondigde inmiddels een onderzoek aan. ,,De club is op de hoogte van een vermeend incident waarbij één van onze spelers betrokken is. We onderzoeken nu de ernst van de zaak.”



Pickford is sinds het WK in Rusland de vaste kracht onder de lat van Engeland en miste dit seizoen nog geen minuut bij Everton. Hij is met een transfersom van van 29 miljoen euro de duurste Britse doelman aller tijden, nadat de Toffees hem in 2017 weglokten bij Sunderland. Inmiddels heeft Pickford 17 interlands achter zijn naam voor de Three Lions.