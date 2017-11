Everton uitgeschakeld in EL na nederlaag bij Lyon

Het was onder David Unsworth, interim-coach na het ontslag van Ronald Koeman, de derde nederlaag op een rij.



Cuco Martina viel bij Everton vlak voor de rust uit met een ogenschijnlijk zware blessure. Hij landde hard op zijn rug na een duel met Maxwel Cornet. Martina werd per brancard weggevoerd. Hoewel Unsworth niet zijn beste elf spelers het veld in instuurde, bleef Davy Klaassen de hele wedstrijd op de bank. Memphis Depay had bij Lyon wel een basisplaats. Hij bekroonde zijn prima optreden met een mooie kopgoal (3-0).



Ex-Ajacied Bertrand Traoré stond bij Lyon ook in de basis. De spits opende in de 68ste minuut de score. Een kwartier voor tijd breidde Houssem Aouar de score uit. Vlak daarna kreeg de gefrustreerde Morgan Schneiderlin zijn tweede gele kaart en kon vertrekken.