Everton wint spektakelstuk, hoofdrollen voor James Rodríguez en hattrickheld Calvert-Lewin

West Brom begon de Premier League vorige week met een 0-3 thuisnederlaag tegen Leicester City, maar begon zaterdagmiddag op een leeg Goodison Park nog wel uitstekend. Grady Diangana mocht ongehinderd oprukken en schoot de openingsgoal fraai achter Everton-keeper Jordan Pickford. De 1-1 na een halfuur kwam van de voet van Calvert-Lewin. De treffer van de man die vorige week op bezoek bij Tottenham Hotspur de matchwinner was werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar nadat de VAR oordeelde dat hij de bal kreeg via het lichaam van een tegenstander in bezit kreeg, werd de treffer alsnog goedgekeurd.