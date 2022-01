Everton zet coach Benítez op straat na serie slechte resultaten

Everton nam afgelopen week Anwar El Ghazi op huurbasis over van Aston Villa, dat 30 miljoen euro betaalde voor Lucas Digne. De Franse linksback lag sinds kort overhoop met Benítez en moest vertrekken van de Spaanse coach, die een paar dagen later dus ontslagen is. Op 6 december vertrok technisch directeur Marcel Brands al bij Everton, kort na een pijnlijke nederlaag in de stadsderby tegen Liverpool. Brands stond afgelopen zomer niet achter de komst van Benítez, maar de steenrijke grootaandeelhouder Farhad Moshiri uit Iran nam uiteindelijk de beslissing om toch voor de Spanjaard te gaan en bleef hem de afgelopen maanden steunen in zijn beslissingen.



De keuze van Benítez zorgde direct voor veel onrust bij de supporters van Everton, want de Spaanse coach was van 2004 tot 2010 nog werkzaam bij rivaal Liverpool. Met die club won hij in zijn eerste seizoen toen direct de Champions League, twee jaar later verloor Liverpool in de finale wel van AC Milan.