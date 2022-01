Ex-Ajacied Thomas Vermaelen zet punt achter loopbaan; mogelijk assistent-bondscoach van België

Zijn collega-internationals Kevin de Bruyne en Romelu Lukaku hadden het twee jaar geleden al voorspeld. ,,Op het EK is hij onze assistent-coach”, zei Lukaku toen. Dat bleek achteraf wat voorbarig, want tijdens het EK was Vermaelen nog onderdeel van het team dat het uiteindelijk tot de kwartfinale zou schoppen, waarin latere winnaar Italië te sterk bleek.

Nadenken

In december kreeg Vermaelen te horen dat zijn contract bij Vissel Kobe, de Japanse eredivisionist waar de Belgisch international voor voetbalde, niet verlengd zou worden. De aanbiedingen die daarna binnenkwamen, bevredigden de Belg niet. Na een veelzijdige carrière bij Ajax, Arsenal, FC Barcelona, AS Roma en dus Vissel Kobe vond Vermaelen het mooi geweest.

Het laatste zetje in die beslissing werd gegeven door Roberto Martínez. De bondscoach van de Rode Duivels heeft zijn bewondering voor Vermaelen nooit onder stoelen of banken gestoken en ook op de trainerscursus die Vermaelen volgde, gooide hij hoge ogen bij Martínez.

Vermaelen is in Martínez' ogen de geknipte man. Te meer omdat hij deze groep als geen ander kent.

Trainerscarrière

Ook voor Vermaelen kleven er voordelen aan het assistent-bondscoachschap. Het is voor de Belg de perfecte opmaat naar een mooie trainerscarrière, onder de vleugels van hoofdtrainer Martínez. Vermaelen spreekt met respect over de huidige leidsman van de Rode Duivels: ,,Zijn communicatie is super. Hij is positief tijdens wedstrijden en op trainingen, maar hij zorgt er ook voor dat iedereen scherp blijft. Als het erop aankomt, durft hij het beestje bij de naam te noemen en zegt hij waar het op staat.”, zei Vermaelen al in 2020.