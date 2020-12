Ex-coronapatiënten bij opening nieuw WK-stadion in Qatar

Atalanta krijgt rust in aanloop naar Ajax-uit: wedstrijd bij Udinese afgelast

6 december Atalanta heeft zich niet hoeven inspannen in aanloop naar de cruciale wedstrijd tegen Ajax van komende woensdag in de Johan Cruijff Arena. De ploeg van Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers kwam vandaag niet in actie, omdat het veld van Udinese niet bespeelbaar was vanwege de vele regen in het noorden van Italië.