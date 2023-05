Ex-Feyenoorder Wouter Burger verrast met Basel in halve finale bij Fiorentina

Arthur Cabral zette Fiorentina in Florence in de 25ste minuut op voorsprong en in de tweede helft kwamen de Zwitsers via Andy Diouf langszij. De 1-0 was saillant omdat Cabral door de Italiaanse club van Basel is overgenomen. Het leek op een gelijkspel uit te draaien, maar in blessuretijd bezorgde Zeki Amdouni de bezoekers een zege.