Ex-fysio ManUnited: ‘Ronaldo verkocht me zijn Porsche voor halve prijs in ruil voor nummer X-factor-deelneemster’

Thornley: ,,Natuurlijk blijven bij het grote publiek de aanhoudende ruzies met Paul Pogba en Luke Shaw hangen, maar ik werkte erg graag met hem samen. Hij was geweldig om voor te werken, gaf me een briljant gevoel. Ik voelde me beter dan onder Sir Alex Ferguson. Mourinho maakte me deelgenoot van zijn kleine, hechte kring. Ik vond het geweldig. Er was één kleine maar: op zijn slechte dagen.... God, dan was hij een nachtmerrie. Zeker tegen het einde van zijn periode. Maar in de eerste twee jaar was José echt briljant.”



De voormalige fysio maakte ook de eerste periode van Cristiano Ronaldo mee in Manchester, tussen 2003 en 2009. Thornley schudt in de podcast een smeuïge anekdote uit zijn mouw. ,,Terwijl ik hem behandelde, was de X-factor op televisie. Hij vraagt aan mij: ‘Wie is dat meisje?’ Het bleek Dannii Minogue te zijn, de zus van Kylie Minogue. Vervolgens vraagt Ronaldo: ‘Kun je mij haar telefoonnummer regelen?’ Dat kon ik wel.”