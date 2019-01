Ex-prof Vega wil FIFA-baas Infantino uitdagen

Ontslagen Javi Calleja na vijftig dagen terug bij Villarreal

18:10 De leiding van de Spaanse voetbalclub Villarreal heeft toch weer Javi Calleja aangesteld als hoofdcoach. De 40-jarige trainer werd in december nog ontslagen bij de degradatiekandidaat. Amper vijftig dagen later keert hij terug op de bank. Calleja is de opvolger van Luis Garcia, die met Villarreal niet wist weg te komen uit de onderste regionen en eerder op dinsdag werd ontslagen.