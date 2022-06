Exact 22 jaar na zijn vader tekent ook Erling Haaland bij Manchester City: ‘Trotse dag voor mijn familie’

„Ik heb Manchester City de laatste jaren gevolgd. Het spel is spannend en ze creëren veel kansen, wat perfect is voor een speler als ik. Er zitten zoveel spelers van wereldklasse bij deze ploeg en Pep is een van de beste managers aller tijden, dus ik geloof dat ik op de juiste plek ben om mijn ambities waar te maken.”

Directeur voetbal bij Manchester City Txiki Begiristain legt uit waarom de club Haaland voor een bedrag van naar verluidt 75 miljoen euro overneemt. „Hij is een enorm talent en is de afgelopen seizoenen een van de beste spitsen van Europa geworden. Zijn doelpuntenrecord is uitzonderlijk en hij heeft alles wat we zoeken in een spits. We zijn er zeker van dat hij zal uitblinken in deze ploeg en in dit systeem.”