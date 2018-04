Excuses voor Iniesta: 'Sorry Andrés, dat je nooit de Gouden Bal won'

Pijnlijk. Zo noemt Ferré in zijn hoofdredactioneel commentaar het feit dat Iniesta nooit met Ballon d'Or in handen stond. De Spaanse middenvelder en captain van Barcelona maakte afgelopen week grote indruk in de finale van de Copa del Rey tegen Sevilla (5-0) en vertrekt na dit seizoen uit La Liga. Het zorgde voor het nodige schaamrood op de kaken van de hoofdredacteur van het Franse magazine toen hij nog maar eens het lijstje van Gouden Bal-winnaars erbij pakte.

Spijt

Ondanks de lovende woorden ontving Iniesta nooit de Ballon d'Or. Ook niet in 2010 toen Iniesta op het wereldkampioenschap de winnende treffer maakte in de finale tegen Nederland. Toen werd hij tweede achter ploeggenoot Lionel Messi. ,,Iniesta is de grootste afwezige in de lijst van winnaars", vindt de hoofdredacteur. ,,En dat doet pijn. We kunnen alleen maar hopen dat Iniesta een fenomenaal WK speelt en we deze fout kunnen repareren."