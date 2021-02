Extreemrechtse fans Lazio kunnen hun lol op: achterkleinzoon Mussolini dient zich aan

Door Maarten Dekker



Zijn achternaam is ook anno 2021 nog beladen, zeker in Italië en al helemaal in combinatie met de club waar hij blijkt te voetballen. Romano Floriani Mussolini (18), achterkleinkind van dictator Benito, werd eerder deze week officieel toegevoegd aan het hoogste jeugdteam van Lazio Roma, de club waar zijn overgrootvader nota bene erelid was en die nog altijd berucht is om het fascistische deel van zijn aanhang.