FA doet onderzoek naar rel in catacomben rond Mourinho

'Spugende Ederson' Mourinho krijgt ervan langs bij opstootje in kleedkamer City

8:48 De Manchester Derby heeft gisteren na het laatste fluitsignaal van arbiter Michael Oliver een flink staartje gekregen. Na de nederlaag voor United ontplofte het in de catacomben van Old Trafford, waar José Mourinho het - nota bene in de kleedkamer van City - aan de stok kreeg met City-doelman Ederson.