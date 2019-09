Famalicão, koploper in Portugal

Dankzij een eigen doelpunt van Sebastian Coates vlak voor tijd was Sporting Portugal gisteravond het volgende slachtoffer van stuntploeg Famalicão (1-2). Voor grootmachten als Porto en Benfica is de promovendus zelfs koploper in Portugal.

Met een tweede plaats in de competitie verzekerde de club uit het noorden van Portugal zich voor het eerst sinds 1992/1993 van voetbal op het hoogste niveau. En dat terwijl de club in 2009 zijn wedstrijden nog op het vijfde niveau afwerkt.



De terugkeer op het hoogste niveau gaat zeker niet onopgemerkt voorbij. Een eerste plaats in de competitie, winnen bij Sporting. Het zal met genoegen worden bekeken door Quantum Pacific Grouponder, dat naast een meerderheidsaandeel van Famalicão ook een deel van Atlético Madrid in handen heeft.



De meest opvallende speler van de ploeg is Fabio Martins, met vier goals topscorer van het elftal. Met talenten als Pedro Gonçalves (21) en Nehuén Pérez (19 jaar, gehuurd van Atlético Madrid) en Diogo Gonçalves (22 jaar, gehuurd van Benfica) staat er een goed elftal.

Granada, derde in Spanje

Winnen van Barcelona, een derde plek in de competitie en dat allemaal meemaken direct een promotie. Het sprookje van Granada wordt mooier en mooier. Met een tweede plek in de Segunda División keerde de club uit Zuid-Spanje dit seizoen na twee jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau.

Als trainer Pedro Martinez in juli 2018 aantreedt als trainer, heeft Granada een moeizaam seizoen op het tweede niveau achter de rug. Ruim een jaar later is Granada een punt verwijderd van de eerste plaats in La Liga. In de laatste drie wedstrijden (twee keer een uitwedstrijd) werd zelfs de nul gehouden.

Dat komt voor een groot deel op het conto van doelman Rui Silva. De 25-jarige Portugees beleeft een prachtig seizoen waarin hij al drie keer de nul hield, met zijn sensationele wedstrijd tegen Barcelona als kers op de taart. Naast een goede doelman heeft Granada met Roberto Soldado (ex-Spurs en Valencia) en Maxime Gonalons (ex-Lyon en AS Roma) een aantal grote namen in huis.

Angers SCO, tweede in Frankrijk

Ook in Frankrijk dit jaar een stuntploeg. Angers SCO maakt met een tweede plek indruk. Pas sinds het seizoen 2015/2016 speelt de club uit Angers op het hoogste niveau. Een keurige middenmoter, maar ook niet meer dan dat. Een negende plek in het seizoen direct na de promotie is de hoogste eindklassering tot dit seizoen. In 2017 bereikt Angers ook voor het eerst in de clubhistorie de finale van de Coupe de France (1-0 verlies tegen Paris Saint-Germain).

De club zit in de lift. Toch dachten weinig mensen aan het begin van het seizoen dat Angers zich in de top van Frankrijk zou melden. Alhoewel, Feyenoord won tijdens de voorbereiding in de Kuip ook niet van de Franse ploeg (2-2). Angers won al zijn vier thuiswedstrijden dit seizoen, waarin het twaalf keer scoorde. Wel werd er bij Lille nipt verloren (2-1) en kreeg het in Lyon een pak rammel (6-0).

Zondag tegen Saint-Etienne (4-1 winst) was Casimir Ninga de grote man. De man uit Tsjaad scoorde drie keer, terwijl hij pas na de rust mocht opdraven. Een andere belangrijke speler is Stéphane Bahoken, vorig seizoen goed voor elf competitiedoelpunten.

Alanyaspor, koploper in Turkije

Wordt Alanyaspor het Leicester City van Turkije? De club uit de Turkse badplaats Alanya is in ieder geval op weg. Nog voor grootmachten als Galatasaray en Besiktas is het verrassende koploper. Het gelijkspel zondag tegen Gençlerbirliği betekende pas het eerste puntenverlies van het seizoen. Opvallend, aangezien Alanyaspor pas vanaf het seizoen 2016/2017 in de hoogste Turkse afdeling speelt.

Direct na de promotie haalt Alanyaspor met de Braziliaan Vágner Love een superster binnen. De oud-spits van CSKA Moskou maakte de hoge verwachtingen met 34 doelpunten in twee jaar tijd volledig waar.

Tegenover het vertrek van Vágner Love stond de komst van de Senegalees Papiss Cissé. De 34-jarige spits maakte tussen 2011 en 2016 naam in de Premier League met 37 doelpunten voor Newcastle United. Ook dit seizoen staat de teller alweer op vijf, waarmee Cissé zelfs de topscorer van de Turkse competitie is.

