‘Fan’ Birmingham slaat Villa-speler Grealish neer

De aanval doet denken aan een incident uit 2011, toen Ajax en AZ tegenover elkaar stonden in de KNVB-beker. In de eerste helft werd AZ-doelman Esteban geschopt door een man die vanuit een van met Ajax-fans het veld op was gerend. Esteban reageerde woedend en schopte de man meerdere keren. De keeper kreeg daarvoor de rode kaart van scheidsrechter Bas Nijhuis, waarna AZ-trainer Gertjan Verbeek zijn spelers van het veld haalde. Het duel werd (bij een 1-0 stand) gestaakt en later in zijn geheel overgespeeld zonder publiek (2-3).