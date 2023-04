Fans AS Roma stoppen met racistische spreekkoren na gebaar José Mourinho

Mourinho toonde zijn klasse tijdens de wedstrijd toen Sampdoria met tien man kwam te staan - door een rode kaart van Jeison Murillo in de 52ste minuut - en Stankovic woedend reageerde. Hooligans van Roma in de Curva Sud -tribune in Stadio Olimpico begonnen beledigende en racistische liederen te zingen richting de Serviër, die tijdens zijn carrière ook voor Lazio (Roma's aartsrivaal) speelde.

Na afloop nam de Special One het op voor zijn collega: ,,De spreekkoren tegen Stankovic? Hij is een geweldige man en een goede vriend. En van vrienden blijf je af.” De Sampdoria-coach leek niet geraakt door de geluiden vanaf de tribunes: ,,Ik ben er trots op een zigeuner te zijn en Mourinho weet dat ook.” De zoon van Stankovic, Filip, speelt op huurbasis voor FC Volendam.

De twee werkten in 2010 samen bij Inter toen de legendarische treble in Giuseppe Meazza werd gewonnen. Ze sleepten de Serie A, Champions League en Coppa Italia-trofeeën in één seizoen in de wacht. Wesley Sneijder was dat seizoen één van de belangrijkste spelers bij de club uit Milaan.