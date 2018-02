Fans Eintracht protesteren tegen duel op maandag

De fans vinden het spelen op maandag een verdere stap in de commercialisering van het Duitse voetbal. De wedstrijd van vanavond is de eerste van vijf duels die dit seizoen in de Bundesliga op maandag wordt gespeeld. ,,Dit gaat om de vraag hoeveel we als fans willen slikken. Zolang de Bundesliga en de clubs maar een paar meer euro's in de broekzak hebben: ze geven niets om supporters die een extra vrije dag moeten nemen om een uitwedstrijd te bezoeken'', aldus een verklaring van Nordwestkurve Frankfurt, de officiële supportersvereniging.



Volgens de Bundesliga heeft moment van spelen echter niets te maken met de financiën, maar is het om clubs die in de Europa League uitkomen een dag extra rust te geven. RB Leipzig kwam afgelopen donderdag in de EL uit tegen Napoli.



Eintracht Frankfurt won vanavond de wedstrijd met 2-1. De thuisclub kwam al na 13 minuten spelen op achterstand door een goal van Jean-Kévin Augustin. Eintracht stelde snel orde op zaken. Slechts 13 minuten later stond de ploeg van trainer Niko Kovac voor dankzij treffers van Timothy Chandler en Kevin-Prince Boateng. Ex-PSV'er Jetro Willems zat bij de thuisclub de hele wedstrijd op de bank. Eintracht staat dankzij de zege op de derde plaats. Leipzig staat vijfde.