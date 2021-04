Fatale klap voor de Super League? Investeerder trekt de handen af van het gehate project

In de nacht van zondag op maandag gooiden twaalf grote clubs een enorme steen in de voetbalvijver door de komst van een (gesloten) Super League aan te kondigen. Dit stuitte direct op enorme weerstand, waarna dinsdag en woensdag negen van de twaalf clubs lieten weten dat zij geen heil meer zien in de plannen. Alleen Real Madrid, Juventus en Barcelona geloven nog in een Super League.

Het is inmiddels echter zéér de vraag of die er gaat komen. Niet alleen is het draagvlak onder de clubs (zowel de oprichters als de rest van de clubs in de grote competities) vrijwel nul, nu is ook de financiële basis verdwenen. JP Morgan was namelijk de grote financier van het project: de bank zou zo'n 4 miljard euro in de Super League gaan pompen.

In een statement heeft het nu laten weten dat dat niet gaat gebeuren. ,,We hebben duidelijk verkeerd ingeschat hoe de voetbalgemeenschap dit zou bekijken, wat voor gevolgen het voor iedereen zou hebben", laat een woordvoerder weten. ,,Hier zullen we van leren.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.