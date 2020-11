Fati drie maanden uit roulatie door meniscusoperatie, Asensio vervangt hem in selectie Spanje

De 18-jarige Fati liep een knieblessure op tijdens de competitiewedstrijd tegen Real Betis (5-2) van gisteren. De net 18-jarige aanvaller, dit seizoen een van de smaakmakers bij de Catalaanse ploeg, ontkomt niet aan een operatie aan zijn linkerknie. De meniscus is beschadigd en Barcelona maakte bekend dat Fati morgen onder het mes gaat. Na de ingreep kan de medische staf meer zeggen over de hersteltermijn, die volgens Spaanse media zo'n drie maanden zal duren.

Woensdagavond speelt Spanje een oefeninterland tegen het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Na de oefeninterland tegen Oranje speelt Spanje in de Nations League tegen Zwitserland (14 november in Basel) en Duitsland (17 november in Sevilla). De ploeg van Luis Enrique gaat met 7 punten uit vier wedstrijden aan kop in groep 4 van de A-divisie. De Spanjaarden hebben 1 punt voorsprong op Duitsland en Oekraïne.