FC Barcelona begint met invaller Frenkie de Jong in mineur aan seizoen na remise tegen Rayo

Barça was de dominante ploeg en leek via aanwinst Robert Lewandowski, die net op tijd was ingeschreven voor de start van La Liga, al voor rust op voorsprong te komen. De Poolse spits stiftte fraai raak, maar deed dat uit buitenspelpositie. Datzelfde overkwam invaller Franck Kessié in de slotfase. De middenvelder dacht uit te groeien tot man van de wedstrijd, maar ook bij zijn goal werd buitenspel geconstateerd. In blessuretijd scoorde ook Radamel Falcao vanuit buitenspelpositie, waardoor de brilstand op het bord bleef staan.