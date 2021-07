FC Barcelona brengt met nieuw uitshirt eerbetoon aan vrouwenvoetbal

Het paarse uittenue is een eerbetoon aan het vrouwenvoetbal dat vijftig jaar geleden zijn intrede deed bij FC Barcelona. ,,Daarom hebben we gekozen voor paars, een kleur die de strijd voor gendergelijkheid vertegenwoordigt. Desondanks bevat het ontwerp ook nog de traditionele Barça-strepen aan beide zijden.”



Het nieuwe uittenue is volgens de Catalaanse club het resultaat van de ‘More Than’-campagne waarmee de club zich inzet voor meer gelijkheid. Meer gelijkheid voor vrouwen is een van de pijlers en met het nieuwe uitshirt wil FC Barcelona de rol van vrouwen in de sport benadrukken.