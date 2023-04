FC Barcelona door vroege goal in Londen dicht bij finale Champions League ten koste van Chelsea

Op Stamford Bridge was Caroline Graham Hansen de matchwinner met een vroege goal. De Noorse aanvalster scoorde al in de vierde minuut. De return is donderdag 27 april in Camp Nou.

Twee jaar geleden stonden de huidige kampioenen van Engeland en Spanje tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Toen won Barcelona, met Lieke Martens in de gelederen, met 4-0. Die stand stond al na 36 minuten op het scorebord. Op Stamford Bridge, het stadion waar normaal gesproken de mannen van Chelsea spelen, begon Barcelona opnieuw furieus. Chelsea herpakte zich wel na de vroege tegentreffer, maar de Engelse kampioen kwam niet verder dan een vanwege buitenspel afgekeurd doelpunt. Komende donderdag is de return in Camp Nou.

Bij Barcelona viel de Engelse verdedigster Lucy Bronze uit met een knieblessure. Bondscoach Sarina Wiegman van Engeland zag in de aanloop naar het WK van komende zomer haar topscorer Beth Mead en recentelijk ook aanvoerster Leah Williamson (beiden van Arsenal) wegvallen met zware knieblessures.



De andere halve finale gaat tussen VfL Wolfsburg, de club van de Oranje-internationals Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms, en het Arsenal van Victoria Pelova. Het eerste duel is zondag in Duitsland, de return op 1 mei in het Emirates-stadion in Londen.



De eindstrijd van de Champions League wordt op zaterdag 3 juni gespeeld in het stadion van PSV in Eindhoven. In de nationale competitie stevent Barça af op de titel. Chelsea staat achter Manchester United tweede op de ranglijst in Engeland, maar de topclub uit Londen heeft de minste verliespunten.