FC Barcelona haalt weer hard uit in corruptiezaak: ‘Deze lynchpartij is onaanvaardbaar’

FC Barcelona erkent dat het jarenlang betalingen deed aan een oud-scheidsrechter, maar ontkent dat dat geld was bedoeld om de arbitrage en uitslagen van wedstrijden te beïnvloeden. ,,We zijn slachtoffer van een lastercampagne’’, aldus voorzitter Joan Laporta vandaag op een persconferentie.

Barça-preses Laporta heeft twee maanden gewacht om op de ernstige beschuldigingen van mogelijke corruptie te reageren, omdat hij in afwachting was van de resultaten van een intern onderzoek, zo zei hij. En dat onderzoek is volgens hem duidelijk: ,,Er zijn binnen de club geen gedragingen geweest die strafbaar zouden zijn als delict van sportieve corruptie, noch zijn er bewijzen van het beïnvloeden van de competitie.”

Justitie heeft een onderzoek geopend naar de betalingen vanuit de club aan de oud-scheidsrechter José Maria Enriquez Negreira, die zeven miljoen euro van Barcelona ontving tussen 2001 en 2018, in de periode dat hij vicevoorzitter was van het Technisch Comité van Scheidsrechters van de Spaanse voetbalbond.

• Barça ook bij UEFA onder vergrootglas: onderzoek naar mogelijke omkoping ,,Dat waren legitieme betalingen voor technisch en professioneel advies van mensen uit de arbitragewereld, maar dat is niet verboden, en ook zeker niet strafbaar’’, aldus Laporta. ,,We hebben daar facturen van, plus tenminste 629 rapporten en 42 cd’s die wij van Negreira hebben ontvangen en nog hebben kunnen lokaliseren. Het is werk van zeventien jaar, en daarvoor is het betaalde bedrag niet uitzonderlijk.”

De voorzitter van Barça, dat dit seizoen op weg lijkt naar het Spaanse kampioenschap, meende dat de club slachtoffer is van een lastercampagne met de bedoeling de club aan het wankelen te brengen ‘en over te nemen’. Daarmee refereerde hij aan de mogelijkheid dat FC Barcelona verplicht zou kunnen worden vanwege de vele (financiële) problemen een naamloze vennootschap te worden.

,,We zijn publiekelijk gelyncht, ook door de media’’, aldus Laporta. ,,En dat verdienen we niet. Niet alleen onze geloofwaardigheid, maar die van het hele voetbal staat op het spel. Laten we de rechtsgang afwachten. We zijn al schuldig bevonden voordat de rechter heeft geoordeeld. De belastingdienst heeft na zijn onderzoek niet kunnen bewijzen dat de betalingen aan bedrijven van meneer Negreira invloed hebben gehad op de arbitrage of op de resultaten van wedstrijden. Dat is ook niet te bewijzen, want het heeft namelijk nooit plaatsgevonden.”

Op een bijeenkomst met een supportersclub van Barcelona in Getafe, waar de ploeg zondag met 0-0 gelijkspeelde, gaf Laporta afgelopen weekeinde al een voorzet van wat zijn verweer zou zijn. ,,Ze hebben de zaak veel groter gemaakt dan hij is omdat er een ex-scheidsrechter bij betrokken is. Maar die man (Negreira, red.) had geen enkele mogelijkheid om de resultaten van wedstrijden te beïnvloeden, want hij was niet verantwoordelijk voor het aanwijzen van de scheidsrechters.”

Ook zei hij het vreemd te vinden dat rivaal Real Madrid zich achter de aanklacht van justitie heeft geschaard, volgens hem ‘een club die historisch gezien heel veel bevoordeeld is wat de arbitrage betreft’. Op zijn persconferentie herhaalde hij de kritiek op Real én op de Liga, de organisator van de Primera División, die zich ook achter de aanklacht heeft geschaard.

De vraag is of de uitleg van Laporta voldoende is om een eventuele straf van de UEFA te ontlopen. De Europese bond heeft al om informatie gevraagd en kan in actie komen, door bijvoorbeeld Barcelona uit te sluiten van de Champions League volgend seizoen, ook zonder dat er een gerechtelijke veroordeling is geweest.

