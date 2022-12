FC Barcelona laat punten liggen in verhitte stadsderby, arbiter Antonio Lahoz strooit weer met kaarten

met videoBarcelona heeft 2022 afgesloten met spectaculair gelijkspel in de stadsderby met liefst 16 kaarten. In eigen huis domineerde de ploeg van Xavi lang, maar trok Espanyol toch een 1-1 gelijkspel over de streep. Door de zege verliest de Catalaanse club de koppositie in La Liga aan Real Madrid Door de winst herovert de Catalaanse club de koppositie in La Liga.

In een zonovergoten Camp Nou hervatte winterkampioen Barcelona vanmiddag haar jacht op het landskampioenschap. In tegenstelling tot afgelopen zomer bestaan er geen enkele geruchten dat de clubleiding Frenkie de Jong zou willen verkopen, wat nog maar eens werd bewezen door zijn basisplek in de derby. De Nederlander schitterde op het middenveld en combineerde heerlijk met Gavi en Pedri. De Jong stond op de positie van Sergio Busquets, die op de bank plaats had genomen naast Memphis Depay. De laatstgenoemde aanvaller is een stuk minder zeker van zijn plek in de selectie en kwam ook vandaag niet tot een invalbeurt.

De keuzes van Xavi en het feit dat Lewandowski door een opgeheven schorsing ‘gewoon’ mocht spelen werden al vroeg in de wedstrijd beloond met een doelpunt. De Poolse spits verlengde een hoekschop die vervolgens werd teruggelegd door Andreas Christensen. Daardoor kon Marcos Alonso raak koppen en zo zijn eerste doelpunt in La Liga achter zijn naam zetten: 1-0.

In het vervolg van de eerste helft domineerde Barcelona het tempo, terwijl Espanyol meer gele kaarten dan schoten op doel kreeg (2 kaarten tegenover 0 schoten). De thuisploeg lukte het echter niet om de voorsprong te verdubbelen, ondanks een grote lading aan kansen.

Hoofdrol voor scheidsrechter Lahoz

In de tweede helft bleef Barcelona heerlijk combineren op het middenveld en halve kansen creëren, maar tot een doelpunt kwam het niet. Espanyol creëerde zelf weinig, maar kreeg in de 72ste minuut plots een buitenkans toen Marcos Alonso onhandig op de hakken van spits Joselu ging staan. De nummer 9 van Espanyol schoot vervolgens zelf vanaf de stip de uitploeg op gelijke hoogte.

Vanaf dat moment ontspoorde de wedstrijd compleet. Scheidsrechter Antonio Lahoz, voor het Nederlandse publiek bekend als arbiter van de kwartfinale tegen Argentinië, gaf Pedri geel voor praten nadat de middenvelder eerder onbestraft onderuit werd gehaald. Dat leverde protest op van meer spelers van Barça, waarna Lahoz besloot met geel te gaan strooien. Twee van die gele prenten gingen naar Jordi Alba, die iets te lang commentaar had.

Toen de wedstrijd werd hervat maakte Vinicius direct een overtreding goed voor een tweede gele kaart en trapte Leandro Cabrera tegen het hoofd van Lewandowski, die op de grond lag: ook rood. Maar die tweede rode kaart werd teruggetrokken nadat Lahoz kort de beelden had gezien, waarin hij tot ieders verbazing geen intentie zag van de Uruguayaan om door te halen.

Het spel had ondertussen minutenlang stil gelegen en de kaartenteller stond op 14 keer geel en 2 keer rood. In alle hectiek duurde het even totdat Barcelona de urgentie weer ging voelen van het maken van de winnende. In de 88ste minuut was Lewandowski nog dichtbij, maar zijn inzet van dichtbij werd knap gekeerd door doelman Alvaro Fernandez.

Ook de negen minuten blessuretijd of de invalbeurt van WK-finalist Ousmane Dembélé waren niet genoeg voor de mannen van Xavi om een overwinning over de streep te trekken. Zij zullen ondanks het aparte optreden van Lahoz - die in de laatste fase nog vergat rood te geven voor een tackle van achteren - vooral in de spiegel moeten kijken, want de kansen op een grote voorsprong en zege hebben ze zeker gehad.

Door het gelijkspel moet Barcelona de koppositie in La Liga aan Real Madrid laten. Bekijk hier de stand:

