FC Barcelona leunt enorm op Messi en Suarez, andere topclubs minder afhankelijk van sterspelers

Van de clubkampioenen in de vijf Europese topcompetities is FC Barcelona het meest afhankelijk van zijn twee meest scorende spelers. Lionel Messi en Luis Suárez zijn goed voor bijna twee derde van het totale doelpuntenaantal. Bij de andere Europese landskampioenen ligt dit aandeel stukken lager.

Afgelopen weekend sloot Lionel Messi zijn seizoen af met twee goals tegen Eibar. Daarmee komt de teller van competitietreffers op een indrukwekkend aantal van 34 te staan. Gezamenlijk met Luis Suárez is de Argentijn goed voor 55 doelpunten in La Liga. Dat is 61,1 procent van de totale productie van de Catalanen in competitieverband. Geen van de andere Europese clubkampioenen is zo afhankelijk van de twee meest scorende spelers.

Serie A

Juventus is na Barcelona het meest afhankelijk. Van de zeventig doelpunten, maakte clubtopscorer Cristiano Ronaldo er 21 en zijn navolger Mario Mandzukic er negen. Dat maakt het duo goed voor 42,9 procent van het clubtotaal.

Bij Manchester City is 40 procent van de competitietreffers gemaakt door de twee grootste doelpuntenmakers. Sergio Agüero (21) en Raheem Sterling (17) zijn samen goed voor 38 doelpunten in de Premier League.



Ajax heeft met Dusan Tadic en Hakim Ziyech twee doelpuntenmachines in de gelederen, maar is bij lange na niet zo afhankelijk – doelpuntentechnisch gezien – van haar twee sterpelers als Barcelona. Waar Tadic goed was voor 28 doelpunten en Ziyech voor zestien, hebben zij een aandeel van 36,97 procent in het doelpuntentotaal.

Bundesliga