FC Barcelona mede dankzij goal Frenkie de Jong overtuigend langs Valencia

De wedstrijd in Valencia moest even loskomen, maar na de openingstreffer van Pierre-Emerick Aubameyang, zijn eerste goal in dienst van FC Barcelona, waren de bezoekers los. De 0-2 was van grote schoonheid. Na een vloeiende combinatie over meerdere schijven en met één keer raken gaf Ousmane Dembélé de voorzet waaruit Frenkie de Jong van dichtbij binnen kon tikken. In de 38ste minuut tekende Aubameyang met zijn tweede goal van de middag voor de 0-3 ruststand.