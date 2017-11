FC Barcelona moet Mascherano maand missen

Postecoglou twijfelt nog over eigen toekomst na WK-plaatsing met Australië

15:31 Australië plaatste zich vanochtend ten koste van Honduras (3-1 winst) voor het WK 2018, maar bondscoach Ange Postecoglou liet na afloop in het midden of hij er komende zomer in Rusland bij is.