FC Barcelona moet vrezen voor straf na barbecue bij huize Messi

In de deelstaat is het vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan om meer dan vier mensen binnenshuis uit te nodigen, terwijl de maximale groepsgrootte buiten zes personen bedraagt. Op uitgelekte foto’s en beelden was echter te zien dat een flink deel van de selectie zich bij huize Messi verzamelde. Spaanse media berichtten dat er circa veertig mensen over de vloer waren. Of ook hoofdcoach Ronald Koeman aanwezig was, is niet bekend.