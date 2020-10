FC Barcelona niet voorbij tien man Alavés, woeste Messi schiet bal tegen scheidsrechter aan

Na een half uur spelen ging het gruwelijk mis voor de bezoekers. Gerard Piqué speelde de bal terug op doelman Neto, die de laatste weken in positieve zin opviel. Maar ditmaal ging de Braziliaanse keeper grondig in de fout. Hij verslikte zich in de bal en liet hem door Luis Rioja de bal ontfutsel. De aanvaller schoof de bal in een leeg doel: 1-0. Die domper zorgde bij Messi voor frustratie. Hij schoot de bal een paar minuten voor rust tegen de scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández aan, vergelijkbaar met wat Novak Djokovic op de US Open deed in augustus.