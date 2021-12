FC Barcelona treft Napoli in tussenronde Europa League, Van Bronckhorst tegen Dortmund

FC Barcelona neemt het in de tussenronde van de Europa League op tegen Napoli, een wedstrijd die direct al werd gedoopt tot de ‘Diego Maradona Derby’. De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 17 en 24 februari. De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales van de Europa League, waar geen Nederlandse clubs meer in actief zijn na de uitschakeling van PSV afgelopen donderdag. Giovanni van Bronckhorst gaat het met Rangers FC opnemen tegen Borussia Dortmund, dat derde werd in de poule van Ajax.

Met de komst van de Conference League bedacht de UEFA een nieuw concept voor de Europese clubtoernooien. De nummers drie uit de Champions League gaan niet rechtstreeks verder in de achtste finales van de Europa League, maar spelen eerst een tussenronde tegen een nummer twee uit de poulefase van de Europa League.



De nummers drie uit de Europa League nemen het in februari weer op tegen een nummer twee uit de Conference League. Die loting, waar ook Vitesse (tweede in de Conference League) en PSV (derde in de Europa League) in zitten, begint om 14.00 uur. AZ en Feyenoord zijn als poulewinnaars al zeker van een plek in de achtste finales van de Conference League. Zij komen half maart pas weer in actie in Europees verband.

FC Barcelona neemt het in de achtste finales op tegen Napoli. De ploeg van Oranje-internationals Frenkie de Jong, Luuk de Jong en Memphis Depay staat in La Liga op de achtste plaats, al zestien punten achter op koploper Real Madrid na zestien wedstrijden. Napoli staat vierde in de Serie A. Dries Mertens, topscorer aller tijden van Napoli met 141 goals, was in zijn periode bij PSV (2011-2013) nog teamgenoot/concurrent van de jonge Memphis op linksbuiten.

Atalanta, dat ook derde werd in de Champions League, speelt in de tussenronde tegen de Griekse topclub Olympiakos. De ploeg van Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners staat op de derde plaats in de Serie A, drie punten achter de aanstaande Ajax-opponent Inter.

Giovanni van Bronckhorst gaat het met de Schotse kampioen en koploper Rangers FC opnemen tegen Borussia Dortmund, de ploeg van de Noorse topspits Erling Haaland en Oranje-international Donyell Malen. Bij de Duitse topclub speelt ook het Amerikaanse toptalent Giovanni Reyna, die door zijn vader Claudio werd vernoemd naar Van Bronckhorst toen zij teamgenoten waren bij Rangers aan het begin van deze eeuw.

De volledige loting voor de tussenronde:

Sevilla FC - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiakos

RB Leipzig - Real Sociedad

FC Barcelona - Napoli

Zenit Sint-Petersburg - Real Betis

Borussia Dortmund - Rangers

Sporting Braga - Sheriff Tiraspol

Lazio - FC Porto

De winnaars van deze confrontaties worden in de achtste finales gekoppeld aan de acht poulewinnaars in de Europa League. Dat zijn AS Monaco, Olympique Lyon, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Rode Ster Belgrado, Spartak Moskou en West Ham United.

De loting voor de achtste finales is op vrijdag 25 februari. De wedstrijden worden gespeeld op 10 en 17 maart. De finale van dit seizoen wordt op 18 mei gespeeld in het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP / Zuma Press