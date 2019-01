FC Barcelona verslaat Eibar: twee goals Suárez en jubileumgoal Messi

In de eerste helft had Luis Suárez de score al geopend namens FC Barcelona. Kort na de jubileumgoal van Messi maakte de Uruguyaanse spits er ook meteen 3-0 van in Camp Nou. Dankzij de overtuigende overwinning op Eibar blijft Barcelona koploper in Spanje met 43 punten na negentien wedstrijden. Halverwege het seizoen heeft Barcelona nu vijf punten voorsprong op achtervolger Atlético Madrid en tien punten op Sevilla. Atlético Madrid won eerder vandaag met 1-0 van Levante, Sevilla verloor met 2-0 bij Athletic Bilbao.