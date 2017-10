FC Barcelona vraagt om uitstel wedstrijd tegen Las Palmas

De wedstrijd zou zondag om 16.15 uur in Camp Nou in Barcelona moeten beginnen.

Het verzoek komt na spoedoverleg van het bestuur om 12.30 uur. In Catalonië wordt op initiatief van de separatistische regioregering een illegaal referendum gehouden over onafhankelijkheid. De Spaanse politie probeert de stemming te dwarsbomen.

Las Palmas had zondag net laten weten dat de spelers een vlag van Spanje op hun shirt gaan dragen, omdat ze in de eenheid van het land geloven en het separatisme in Catalonië zeer betreuren.

Agenten zouden met 'met wapenstok en met rubberkogels' geweld hebben gebruikt', aldus de Catalaanse premier Carles Puigdemont. De Spaanse regering heeft net als de opperrechters in Madrid en in Barcelona bepaald dat de stembusgang niet door mag gaan.

Duizenden agenten zijn naar Catalonië gestuurd, omdat de Catalaanse politie, de Mossos d' Esquadra, zich erg terughoudend opstelt. De nationale politie en de Guardia Civil blokkeren op veel plaatsen stembureaus of bestormen ze om stembussen te verwijderen.

Spelers van Barcelona hebben zich uitgesproken voor het referendum. Voormalig aanvoerder Carles Puyol tweette vandaag dat hij stemt voor democratie. Verdediger Gerard Pique poist een tweet bij een stembox.

Oud-speler Xavi Hernandez zei dat hij door de situatie in Catalonië in verlegenheid is gebracht en riep de Spanjaarden op om de Catalanen 'in vrede' te laten stemmen.

De regering van Catalonië die in 2015 is gevormd door een coalitie van separatisten houdt vandaag een illegaal referendum over de vraag of de regio onafhankelijk moet worden. De Spaanse politie probeert dat te dwarsbomen omdat de rechter de stembusgang verboden heeft.

Vooralsnog is er geen indicatie dat de wedstrijd van vanavond tussen Real Madrid en Espanyol, afkomstig uit Barcelona, niet kan doorgaan. Die wedstrijd begint om 20.45 uur.

Gerard Piqué on Twitter Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia.

Carles Puyol on Twitter Votar es democracia!

Joost de Jong on Twitter Onthutsende beelden uit Catalonië. Wedstrijd Barcelona - Las Palmas gaat misschien niet door. Nu crisisberaad. https://t.co/VyqUxYOI1Y

edwin winkels on Twitter Voetbal en politiek: Las Palmas mag straks in Camp Nou met speciaal anti-referendumshirt spelen, met Spaanse vlag. https://t.co/GxnQJgSICw