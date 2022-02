FC Barcelona wil goede vorm doorzetten tegen Athletic Bilbao, bij winst weer vierde

Clubtopsco­rer Memphis keert na weken absentie terug in selectie FC Barcelona

Memphis Depay keert terug in de selectie van FC Barcelona. De Oranje-international is hersteld van de hamstringblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield. De 28-jarige aanvaller, topscorer van Barcelona in de Spaanse voetbalcompetitie met acht doelpunten in zestien duels, kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club zijn rentree maken.

