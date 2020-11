FC Barcelona wil presidentsverkiezingen in januari

Tusquets, die FC Barcelona leidt sinds het aftreden van president Josep Maria Bartomeu afgelopen dinsdag, gaf aan dat de verkiezingen binnen drie maanden gehouden moeten worden, zoals de statuten van de club dat voorschrijven.



FC Barcelona heeft zwaar te lijden onder het coronavirus. De club mist vooral inkomsten vanwege het spelen voor een leeg stadion en de afname in de verkoop van shirtjes. ,,We willen op korte termijn blijven bezuinigen en de belangrijkste maatregel is onderhandelen over het salaris. We hopen een akkoord te bereiken met de spelers en leden van de staf van de club”, zei Tusquets. Enkele spelers, onder wie Oranje-international Frenkie de Jong, hebben al aangegeven akkoord te gaan met tijdelijke salarisverlaging.