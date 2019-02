FC Nantes geeft Cardiff City week uitstel voor betalen transfersom Sala

Wijnaldum: Positief dat we geen goal tegen hebben gekregen

19 februari Georginio Wijnaldum bleef ondanks de 0-0 tegen Bayern München optimistisch over de kansen van Liverpool op het bereiken van de kwartfinale van de Champions League. ,,Het is heel vervelend dat we niet hebben gescoord, maar het is wel positief dat we geen goal tegen hebben gekregen’’, sprak de middenvelder na afloop.