Federico Valverde slaat speler Villarreal bij spelersbus na nederlaag Real Madrid

De 24-jarige Uruguayaan was volgens Spaanse media woedend vanwege een opmerking die Baena enkele maanden geleden tijdens een eerder duel zou hebben gemaakt en waar hij zaterdag op het veld in Madrid op terugkwam. Marca schrijft dat Baena overweegt aangifte te doen tegen Valverde.

Villarreal versloeg de Spaanse kampioen in stadion Santiago Bernabéu met 2-3. Valverde had bij Real Madrid alleen het laatste half uur meegedaan als invaller. Baena werd in de blessuretijd gewisseld. Na afloop wachtte Valverde de vleugelspits van Villarreal in de parkeergarage op bij de spelersbus. Hij zou Baena daar een klap in het gezicht hebben gegeven.