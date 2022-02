Feest gaat deze keer niet door voor Bergwijn: gelijkmaker in extra tijd afgekeurd

Tottenham Hotspur kwam met 1-0 en 2-1 voor, maar de ploeg van Antonio Conte gaf de voorsprong tot twee keer toe weg. Heung-Min Son maakte in de 70ste minuut de 2-1, maar via goals van Mohamed Elyounoussi en Che Adams in de 79ste en 82ste minuut werd het 2-3 voor The Saints. Zij scoorden allebei uit een perfecte voorzet van Southampton-captain James Ward-Prowse. Steven Bergwijn viel in de 84ste minuut in, vrijwel direct na de goal van Adams, maar kon een nederlaag dus niet meer voorkomen.



Bergwijn vervulde op 19 januari nog een heldenrol namens Spurs. Hij viel toen in de 79ste minuut in, kort nadat Leicester City op 2-1 was gekomen. Door goals in de 95ste en 97ste minuut van Bergwijn werd het toen nog 2-3 voor Spurs, waarna wel duidelijk werd dat het voor Ajax heel lastig zou worden om hem nog weg te krijgen uit Londen. Bergwijn stond vier dagen later in de basis in de Londense derby bij Chelsea (2-0 nederlaag), maar moest het vanavond dus weer doen met een invalbeurt van zeven minuten.