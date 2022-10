Feest in Rio: Flamengo domineert en wint voor derde keer Copa Libertadores

Flamengo heeft voor de derde keer in de clubgeschiedenis de Copa Libertadores gewonnen. In Ecuador was de Braziliaanse club met 1-0 te sterk voor Atheltico Paranaense, dat een groot deel van de wedstrijd met tien man speelde.

Even leek het een spannend duel te worden. De twee Braziliaanse voetbalclubs kennen elkaar uit eigen competitie en beker goed, en begonnen ingetogen aan de finale in het broeierige Guayaquilin. De spelers van Athletico Paranaense, die titelverdediger Palmeiras in de halve finale hadden uitgeschakeld, durfden nog het meeste te jagen op een doelpunt. Na een paar minuten waren ze dichtbij omdat Flamengo-verdediger David Luiz zich in de bal verslikte, maar het leverde geen treffer op.

Een nieuwe tegenslag voor Flamengo kwam in de 20ste minuut. De 37-jarige ervaren verdediger Filipe Luís moest geblesseerd en zichtbaar teleurgesteld het veld verlaten. De finale, die normaal gesproken garant staat voor spektakel, kwam vervolgens pas echt los in de slotfase van de eerste helft. Pedro Henrique pakte zijn tweede hele kaart en mocht erg vroeg gaan douchen. Paranaense, dat onder leiding staat van de beroemde coach Scolari, had geen tijd om een nieuw plan te verzinnen, want diep in de blessuretijd schoot Gabriel Barbosa - beter bekend als Gabi - op aangeven van Everton Ribeiro Flamengo op voorsprong.

Volledig scherm Oud-Manchester City-speler Fernandinho in duel met Ayrton Lucas. © AFP

In de tweede helft was het aan Flamengo om de wedstrijd te controleren en zakelijk uit te spelen. Dat lukte de ploeg uit Rio de Janeiro prima door in alle rust veel balbezit te houden op de helft van Paranaense. Wanneer de ploeg van Scolari probeerde om te schakelen, was er altijd een Flamengo-speler bereid even een overtreding te maken of de aanval op andere manier te ontregelen. Met die instructie leek ook Arturo Vidal het veld in te komen in de 70ste minuut, aangezien de oud-speler van Inter, Bayern en Barcelona na 4 minuten al een gele kaart te pakken had. Al met al zorgde het ervoor dat Paranaense ontwapend en machteloos steeds meer de hoop op de eerste ‘Copa’ uit de clubgeschiedenis verloor. De finale kabbelde zo verrassend rustig naar het eindsignaal, terwijl in Rio de Janeiro het grote feest werd voorbereid.

Flamengo pakt voor de derde keer in de clubgeschiedenis de Copa (1981, 2019, 2022), terwijl het Paranaense uit Curitiba net als in 2005 de finale verliest. Het is tevens het vijfde jaar op rij dat een Braziliaanse club de beker omhoog tilt.

Volledig scherm Hoewel het stadion in Ecuador niet bomvol zat, werd de finale in Rio de Janeiro op grote schermen gekeken. © REUTERS

Volledig scherm Ook in stadions kwamen de fans samen om de jacht op de derde Copa te aanschouwen. © REUTERS

Volledig scherm En na het doelpunt was het feest op straat. © AFP

Volledig scherm © REUTERS