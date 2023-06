Feestende Manchester City-spelers nemen in kleedkamer voorschot op reünie Oasis: ‘You're my wonderwall’

Met een blikje bier in zijn hand zong Grealish na de de gewonnen Champions League-finale tegen Inter (1-0) met zijn collega's de wereldhit Wonderwall of zijn leven ervan afhing. Het Liefst had Guardiola gezien dat Noel Gallagher himself een keertje in de City-kleedkamer was komen optreden, maar dat zat er tot dusverre nog niet in. Sterker, de Oasis-zanger moest de finale aan zich voorbij laten gaan omdat hij momenteel tourt door de Verenigde Staten.