Félix met blessure aan de kant bij Atlético

Félix werd vrijdag in het met 3-0 gewonnen duel met Mallorca in de 55e minuut gewisseld. Drie dagen eerder was hij invaller tegen FC Barcelona (2-2). De Portugees werd vorig jaar overgenomen van Benfica en is de duurste aankoop uit de geschiedenis van Atlético. Hij speelde dit seizoen tot dusverre 26 competitiewedstrijden, waarin hij zes keer scoorde.

Atlético is derde in La Liga, zonder zicht op de titel, maar wel redelijk zeker van deelname aan de Champions League van volgend seizoen. In de editie van dit seizoen komt het in augustus uit in de kwartfinales. Na de pauze door de coronacrisis gaat het verder in toernooivorm.