Fellaini kopt Manchester United naar late zege op Arsenal

In de 88ste minuut dacht Marcus Rashford al de winnende treffer te hebben gemaakt, nadat hij in de rebound binnentikte nadat Fellaini al op de paal had gekopt. Zijn treffer werd echter terecht afgekeurd wegens buitenspel. In de blessuretijd deed Fellaini het daarom zelf maar. Manchester United blijft tweede in de Premier League achter landskampioen Manchester City. Arsenal voelt nog de hete adem van het verrassend goed presterende Burnley in de nek in de strijd om de zesde plek.