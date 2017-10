Fellaini weken uitgeschakeld door knieblessure

Fellaini strompelde na nog geen halfuur spelen al van het veld en bondscoach Roberto Martinez sprak de vrees uit voor een ernstige knieblessure. Hij kan geen beroep op hem doen in de laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK in Rusland op dinsdag, als de Belgen in Brussel op Cyprus stuiten. België is al groepswinnaar en geplaatst voor de eindronde in 2018.