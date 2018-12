Fenerbahçe blijft halverwege het seizoen onder degradatiestreep

Fotoserie Selectie River Plate twee weken na winst Copa Libertado­res gehuldigd door fans

16:27 De supporters van de Argentijnse toplcub River Plate moesten er lang op wachten, maar hebben afgelopen nacht alsnog feest kunnen vieren met hun helden in Estadio Monumental. Twee weken na de gewonnen finale om de Copa Libertadores tegen de grote rivaal Boca Juniors in Madrid was er een grote huldiging voor de spelers.