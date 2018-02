Fenerbahçe klopt Turkse koploper Basaksehir

Manchester United kan titel vergeten na nederlaag in Newcastle

17:55 Manchester United kan de titel in de Premier League nu echt vergeten. Na de 1-0 nederlaag bij Newcastle United is het gat tot koploper Manchester City opgelopen tot zestien punten. Matt Ritchie maakte halverwege de tweede helft de winnende treffer voor The Magpies. Manchester United werd in het seizoen 2012/2013 (nog onder Sir Alex Ferguson) voor het laatst kampioen in Engeland.