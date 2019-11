Fenomeen Gnabry verzekert Duitsland van eerste plek, Oranje in Pot 2 bij EK-loting

Omdat Nederland zaterdag gelijkspeelde op bezoek bij Noord-Ierland (0-0) veroverde Duitsland de koppositie in Groep C. Als de Duitsers vanavond wel zouden winnen van Noord-Ierland zou Oranje tweede worden in de poule en zodoende niet in Pot 1 bij de EK-loting terecht komen. Even leek Oranje nog kans te maken op de eerste plek in de eindstand ook. Noord-Ierland kwam namelijk binnen zeven minuten op een 0-1 voorsprong in Frankfurt via Michael Smith.