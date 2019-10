Fenomeen Sterling slaat weer toe, City verhoogt druk op Liverpool

Manchester City won midweeks nog met liefst 5-1 van Atalanta Bergamo in de Champions League. Sterling tekende in die wedstrijd voor zijn tweede hattrick van het seizoen nadat hij eerder al drie keer het net vond in de uitwedstrijd tegen West Ham United. Het was voor de eerste keer in zijn carrière dat hij twee hattricks in een seizoen op zijn naam schreef. Sterling, ook een van de kanshebbers voor de Ballon d’Or, stond door die hattrick alweer op twaalf goals in dertien wedstrijden in alle competities dit seizoen.



En ook in het thuisduel met Aston Villa was de 24-jarige Engelsman weer trefzeker. Al moesten de fans van Manchester City daar wel op wachten tot kort na rust. In de eerste helft hield Aston Villa, waar Anwar El Ghazi zijn basisplek kwijt was, namelijk prima stand. De rust werd zodoende gevierd bij een 0-0 stand.



Amper twintig seconden na rust was het wel meteen raak voor Sterling. Op aangeven van Gabriel Jesus schoof hij de bal onder doelman Tom Heaton door. Inclusief wedstrijden voor het Engelse elftal maakte Sterling daarmee alweer zijn zeventiende goal in achttien officiële wedstrijden. Voor Manchester City bracht hij zijn seizoenstotaal op dertien goals en in de Premier League staat Sterling nu op zeven goals.