Feyenoord-opponent Lazio wint bij Napoli, Koopmeiners en Zirkzee belangrijk

Met videoLazio heeft indruk gemaakt in de Serie A. De nummer twee van vorig seizoen won zaterdagavond in het Stadio Diego Armando met 1-2 bij Napoli, de kampioen van vorig seizoen. Voor Napoli betekende dat het eerste puntenverlies in dit nog prille seizoen. Voor Lazio waren het juist de eerste punten na de nederlagen tegen Lecce en Genoa.

Lazio kwam na een halfuur op voorsprong via de Spaanse smaakmaker Luis Alberto, die scoorde op aangeven van de Braziliaan Felipe Anderson. Twee minuten later maakte de Poolse middenvelder Piotr Zielinski al gelijk namens Napoli, dat vorig seizoen kampioen werd met zestien punten meer dan nummer twee Lazio.



Napoli ging daarna voor de overwinning voor eigen publiek, maar het was Lazio dat na rust veel beter was. De ploeg van de ervaren coach Maurizio Sarri, die van 2015 tot 2018 de baas was bij Napoli, kwam zeven minuten na rust op voorsprong via Daichi Kamada. De 27-jarige aanvallende middenvelder kwam deze zomer transfervrij over van Eintracht Frankfurt, dat afgelopen week ook spits Randal Kolo Muani (voor 95 miljoen euro aan PSG) en Jesper Lindstrøm (voor 30 miljoen euro aan Napoli) nog verkocht. De 23-jarige Deen maakte vanavond zijn debuut voor de Italiaanse kampioen.

Lazio scoorde na de treffer van Kamada nog twee keer, maar de goals van Mattia Zaccagni en debutant Matteo Guendouzi (gehuurd van Olympique Marseille) in de 67ste en 71ste minuut werden allebei afgekeurd wegens buitenspel.

Lazio speelt in de poulefase van de Champions League tegen Feyenoord, net als vorig jaar in de Europa League. Dat zal gaan gebeuren in de derde en vierde speelronde van de groepsfase. Eerst treffen de clubs elkaar op 25 oktober in de Kuip, waarna de teams van Maurizio Sarri en Arne Slot elkaar op 7 november opnieuw ontmoeten in Stadio Olimpico in Rome. Atlético Madrid en Celtic zijn de andere twee teams in poule E.

Volledig scherm Felipe Anderson in duel met Khvicha Kvaratskhelia, de Georgische linksbuiten van Napoli. © AFP

De Roon en Koopmeiners winnen met Atalanta

Atalanta won met 3-0 van Monza. Bij de club uit Bergamo deden Oranje-internationals Marten de Roon en Teun Koopmeiners de hele wedstrijd mee. Koopmeiners gaf in de 62ste minuut de assist bij de 3-0 van de nieuwe spits Gianluca Scamacca. De van West Ham United overgekomen spits had na 42 minuten ook al de 2-0 gemaakt, nadat de Braziliaanse middenvelder Éderson in de 35ste minuut de score had geopend in het Stadio Atleti Azzurri d’Italia.



Mitchel Bakker viel een kwartier voor tijd nog in voor Matteo Ruggeri. Hans Hateboer is op de weg terug van zijn kruisbandblessure die hij in februari opliep.

Joshua Zirkzee scoort voor Bologna

Joshua Zirkzee heeft zijn eerste competitiedoelpunt dit seizoen voor Bologna binnen. De 22-jarige spits uit Schiedam maakte zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Cagliari (2-1 winst) na een uur spelen gelijk. Op aangeven van de Deen Victor Kristiansen schoot Zirkzee de bal met links in het doel.

Bologna won de wedstrijd dankzij Giovanni Fabbian, die in de 89ste minuut scoorde. Naast Zirkzee deed ook verdediger Sam Beukema de hele wedstrijd mee bij Bologna. De Zweedse linksbuiten Jesper Karlsson, die net als Beukema deze zomer van AZ naar Bologna ging, werd kort voor het winnende doelpunt gewisseld. Oussama El Azzouzi viel in de 84ste minuut in. Pantelis Hatzidiakos, die op Deadline Day werd gepresenteerd door Cagliari, zat nog niet bij de wedstrijdselectie van zijn nieuwe coach Claudio Ranieri.

Sydney van Hooijdonk bekeek de wedstrijd vanaf de tribune in het Stadio Renato Dall’Ara, zo liet hij via Instagram Stories zien. De 23-jarige spits uit Breda viel in de eerste competitiewedstrijd tegen AC Milan (0-2 nederlaag) nog drie minuten in en bleef vorige week in de uitwedstrijd bij Juventus (1-1) de hele wedstrijd op de bank. Het leek er deze zomer op dat Van Hooijdonk een transfer zou gaan maken en veel clubs toonden ook interesse, maar de oud-spits van NAC en Heerenveen zal de komende maanden dus voor zijn plekje moeten vechten bij Bologna.

Bologna heeft na drie wedstrijden dus vier punten. Tijjani Reijnders gaat met AC Milan aan kop na drie zeges. Over twee weken, na de interlandperiode, speelt AC Milan in San Siro de stadsderby tegen het Inter van Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Davy Klaassen.

Programma Serie A

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Italiaanse competitie. Hieronder zie je alle video's uit de Serie A.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's en samenvattingen over de Serie A