Feyenoorder Tapia begint aan 'crazy trip' richting Rusland

Het rondje om de wereld moet voor het Zuid-Amerikaanse land, dat in 1982 voor het laatst present was op de mondiale eindronde, eindigen met een ticket naar Rusland.



,,Het wordt een 'crazy trip', van bij elkaar zo'n 23 uur'', zei Tapia zondag na het gelijkspel van Feyenoord tegen ADO Den Haag (2-2). ,,We gaan al vroeg naar Nieuw-Zeeland om te wennen aan het tijdsverschil. We moeten zo goed mogelijk met die lastige omstandigheden omgaan. Hopelijk kunnen we daar een goed resultaat halen. Heel Peru is in rep en roer, we kunnen voor het eerst in 36 jaar het WK halen. Dat gevoel heb ik nog nooit gehad in mijn leven.''



Peru deed op uitnodiging mee aan het eerste WK, in 1930, maar wist zich daarna alleen nog te kwalificeren voor de toernooien in 1970, 1978 en 1982. Als nummer vijf van Zuid-Amerika mogen Tapia en zijn landgenoten nu in Wellington (11 november) en Lima (15 november) met het beste land van Oceanië strijden om een plek op de eindronde.



,,Heel veel Peruanen willen naar Nieuw-Zeeland komen om ons te steunen, ook al is dat een reis van 18 of 19 uur. Dat typeert de opwinding in het land'', zei Tapia, die zich afgelopen maand wel even zorgen maakte over zijn inzetbaarheid toen hij een hamstringblessure opliep. ,,Natuurlijk zat deze play-off steeds in mijn achterhoofd. Maar ik heb me eerst volledig gefocust op Feyenoord. Nu gaat mijn blik op de nationale ploeg.''