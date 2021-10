Feyenoordhooligans vallen leiding Union Berlin aan tijdens etentje in Rotterdam: ‘Schrik was groot’

De leiding van de Duitse voetbalclub Union Berlin is woensdagavond aangevallen in een Rotterdams restaurant. Zeker een persoon moest gewond naar het ziekenhuis worden afgevoerd. De politie, die vooraf al vreesde voor een confrontatie, houdt er ernstig rekening mee dat de geweldsuitbarsting inderdaad voetbalgerelateerd is.

De clubleiding van Union Berlin zat met 25 personen te smikkelen in het restaurant De Huismeester in het centrum, toen de supporters het restaurant binnenstormden. Hun agressie richtte zich tegen de clubbonzen Dirk Zingler en Oskar Kosche en persvoorlichter Christian Arbeit. De agressievelingen gooiden met stoelen en glazen naar de Duitsers. Een vrouw raakte zo van streek dat ze in shocktoestand naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Volgens de politie is tot nu toe een verdachte aangehouden.

Eén lid van de Duitse delegatie moest met verwondingen naar het ziekenhuis, de politie hield vooralsnog één persoon aan. ,,Gelukkig waren er geen ernstige verwondingen, de schrik was vooral groot”, aldus de woordvoerder van Union Berlin. ,,Zoiets verwacht je niet. Ongeveer een derde van de delegatie bestond uit vrouwen en er waren ook ouderen bij.”

In eerste instantie werd gemeld dat de groep hooligans, naar verluidt aanhangers van Feyenoord, op zoek zouden zijn geweest naar supporters van Union Berlin. Het bleek echter te gaan om de clubleiding, die naar De Huismeester was gegaan om de avond voor de wedstrijd iets te eten en drinken. Op de sociale media van De Huismeester, een bar en tapasrestaurant aan De Meent in het centrum, staat een filmpje van het incident. Daarop is te zien dat zo’n twintig personen wegrennen bij de horecagelegenheid op het moment dat een politieauto komt aanrijden.

,,Hey Feyenoord-supporters! We houden allemaal zo van die club hè. Maar een terras slopen in jullie eigen bloedmooie stadje is niet zo netjes toch?!”, staat bij de korte video. De Rotterdamse club heeft vooralsnog niet gereageerd.

Feyenoord speelt vandaag thuis tegen Union Berlin. De wedstrijd was vooraf al beladen omdat de Duitsers duizenden fans meenemen naar Rotterdam. Het is voor eerst in bijna twee jaar is dat het stadion zo’n grote buitenlandse supportersgroep ontvangt. Daar komt bij dat wedstrijden tégen Duitsers in de Kuip - 81 jaar na het nazibombardement op Rotterdam - nog altijd gevoelig liggen.

