FIFA-baas: Meedoen aan Super League betekent geen WK voor die spelers

WK 2022

Infantino zei woensdag verder dat uiterlijk in maart tijdens een FIFA-bijeenkomst in Miami duidelijk moet worden of bij het komende wereldkampioenschap in Qatar het aantal deelnemers al wordt uitgebreid van 32 tot 48. Het was aanvankelijk de bedoeling dat dat voor het eerst het geval zou zijn bij het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, maar mogelijk wordt dat nu vier jaar eerder. Volgens de Zwitser is de kans klein dat het WK in Qatar wordt uitgebreid naar 48 landen. Hij wil ook vasthouden aan een maximum duur van 28 dagen. Daarom is het volgens Infantino een optie dat enkele wedstrijden in de buurlanden van Qatar worden gespeeld.



Infantino ontkende verder opnieuw dat hij in 2014 als secretaris-generaal van de UEFA topclubs Paris Saint-Germain en Manchester City hielp met het omzeilen van de regels op het gebied van Financial Fair Play (FFP), zoals Football Leaks vorige week meldde.